Баку, 19 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Западные партнёры подбирают замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому и «сливают» его в СМИ, создавая образ неудачника. Такое предположение 19 августа сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Баку.

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По его словам, Запад впал в отчаяние из-за неспособности Зеленского выполнить отведённую ему роль в вооружённом конфликте. Официальные представители ряда стран стали всё чаще возлагать ответственность за принятые решения исключительно на саму Украину.

«Говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители. Им уже ищут замену. Видите, как начинают его [Зеленского] уже в этой прессе — в немецкой, американской — потихонечку сливать и создавать образ неудачника», — приводится комментарий дипломата в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о планах США по замене Зеленского. Возможным кандидатом указали экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). На Западе подбирают политика, который будет более управляемой и менее коррумпированной фигурой.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в комментарии ИА Регнум заявил, что Запад ожидает подходящего момента для замены главы киевского режима. По его словам, одним из возможных кандидатов на смену Зеленскому является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Выборы на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны.

Президент России Владимир Путин отметил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Помимо этого, он назвал отмену выборов на Украине спектаклем.