Вашингтон, 19 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Американский телеведущий, проводивший телемосты СССР — США, Фил Донахью умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление его родных.

Global Look Press/IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

Отмечается, что ведущий скончался в своём доме после продолжительной болезни. Рядом с ним были супруга Марло Томас, с которой они прожили 44 года, его дети, внуки и собака по кличке Чарли.

Донахью считается одним из основоположников такого жанра, как дневные ток-шоу с участием зрителей. Телеканал NBC отмечает, что «Шоу Фила Донахью» было одним из самых влиятельных программ своего времени и шло в эфире в течение рекордных 29 лет.

В 1980-х годах Донахью проводил телемосты с СССР, его партнёром выступал журналист Владимир Познер. В начале 1990-х они организовали еженедельные телевстречи за круглым столом «Познер и Донахью», которые шли в эфире CNBC и были площадкой для обсуждения вопросов различной тематики.