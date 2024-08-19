Мурманск, 19 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Повышение боеготовности Северного флота является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов России в Арктике на фоне роста военного присутствия Запада в регионе. Об этом 19 августа заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

РИА Новости/ Павел Львов

«Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще больше усугубляет ситуацию», — сказал он в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов страны в регионе.

По его словам, Россия не может оставить без ответа упомянутые агрессивные шаги западных государств, поэтому стремится расширить возможности вооружённых сил, в том числе повысив боеготовность Северного флота, базирующегося в Кольском заливе.

Патрушев также отметил, что США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете. При этом Москва готова к диалогу и конструктивному сотрудничеству со странами Арктики при условии уважения к своим интересам.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития Военно-морского флота и эффективной защиты национальных интересов страны. Он отметил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России, и с учётом возрастающих угроз Россия обязана укреплять Военно-морской флот.

14 февраля в МИД РФ заявили, что Россия приняла решение приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. Уточнялось, что Россия пока не рассматривает вопрос о выходе из Арктического совета, это произойдёт в случае преобразования организации в недружественный институт.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии ИА Регнум указал, что Арктический совет давно превратился антироссийский инструмент. Стало очевидным то, что участие страны в совете для защиты своих интересов становится нецелесообразным. Россия постепенно подойдёт к тому решению, которое в своё время предпринял Советский Союз, объявив своей территорией некоторые земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, высказал мнение Безпалько.