Стерлитамак, Башкирия, 19 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе в Стерлитамаке, сообщили 19 августа в МЧС России.

МЧС России

«Ликвидировали открытое горение», — проинформировало ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа в Стерлитамаке на нефтехимическом заводе произошло возгорание на трубопроводе. Высота факельного горения составила около 50 метров. В результате ЧП пострадали трое человек, они находятся в реанимации. Врачи оценивают состояние двоих пациентов как тяжёлое, одного — как крайне тяжёлое.

Следственный комитет возбудил уголовное делопо ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).