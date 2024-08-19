Ставрополь, 19 августа, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В Ставропольском крае состоялся автопробег «Объединяем дороги страны», приуроченный ко Дню государственного флага Российской Федерации. Мероприятие прошло при поддержке компании «Роснефть». В нем приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов и Максим Туриев и десятки автолюбителей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Колонна автомобилей, украшенных российским триколором и гербом Ставропольского края, проехала по маршруту Ставрополь — Зеленокумск. В пробеге участвовали 60 автомобилей из 14 муниципалитетов региона, а также волонтеры.

Во время автопробега основная группа машин делала остановки на заправках сети «Роснефть», где к ней присоединялись другие участники акции — из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и других муниципалитетов. Первой остановкой стала АЗС «Роснефть» в Кочубеевском муниципальном округе. Там автолюбители дозаправили автомобили, проверили давление в шинах и уровень масла.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В финальной точке автопробега — на трассе «Каскад» — автомобили выстроились в форме российского триколора, после чего состоялся концерт местных коллективов.

Также в минувшее воскресенье на трассе «Каскад» прошли соревнования по автокроссу «Энергия движения». Мероприятие, организованное при участии «Роснефти», собрало более 1,5 тыс. гостей и участников из разных городов страны. В рамках соревнований состоялись викторины и мастер-классы пилотов LADA Sport ROSNEFT. Леонид Панфилов и Максим Туриев вручили памятные подарки и призы тем, кто дал правильные ответы на вопросы об истории отечественного автоспорта, достижениях гоночной команды и истории нефтяного дела России.