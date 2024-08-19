Ставрополь, 19 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Правительство Ставропольского края и «Роснефть» подписали меморандум о развитии автотуризма в регионе. Стороны будут работать над проектами, которые стимулируют спрос на внутренний автомобильный туризм и продвигают туристический потенциал Ставропольского края.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Согласно документу, компания и власти региона будут разрабатывать и размещать информацию о магистральных туристических маршрутах через знаковые точки Ставропольского края на специальной информационно-сервисной платформе «Горизонты России». Спецпроект позволяет автотуристам планировать маршрут через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». Платформа «Горизонты России» была запущена компанией в 2023 году. К ней уже присоединились несколько регионов страны, в том числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Тульская, Ульяновская и Архангельская области.

По оценкам специалистов Министерства туризма Ставропольского края, реализация проекта может привлечь в регион дополнительно до 500 тысяч туристов в год. Речь идет об автопутешественниках и тех, кто выбирает туры выходного дня.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что регион в последние годы серьезно набирает обороты как одно из популярных направлений внутреннего туризма. По его словам, в Ставрополье находится большое количество точек притяжения для туристов — интересные локации и объекты есть, например, в Буденновском, Андроповском, Кочубеевском и Новоалександровском округах.

Туристический маршрут по региону, разрабатываемый для «Горизонтов России», будет включать более 30 объектов, среди которых гора Кольцо, Нарзанная галерея, Храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках, Пятигорский ипподром, государственный музей-заповедник «Домик Лермонтова» и многое другое.