Москва, 20 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В Москве прошла серия интермодальных сессий с участниками Молодежного сообщества ВЫЗОВ. Молодые ученые подобрали символы и цитаты выдающихся деятелей России, которые лягут в основу муралов. Они появятся в 10 городах России ко Всемирному дню русского единения 21 сентября.

«Молодежное сообщество ВЫЗОВ проведет флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню русского единения», — отметила координатор Молодежного сообщества ВЫЗОВ, доктор политических наук Валерия Родина. Она добавила, что в Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Ставрополе, Владивостоке, Красноярске и Севастополе появятся уникальные изображения на фасадах зданий — муралы.

«Каждый желающий сможет снять оригинальный видеоролик и выложить в национальные социальные сети, тем самым выразив свою любовь к русской культуре, которая объединяет всех нас», — подчеркнула Родина.

На мероприятие приехало 70 участников сообщества из 10 регионов России. Всего они провели пять потоков интермодальных сессий с участием экспертов из разных областей.

Молодежное сообщество ВЫЗОВ — объединение молодежи в области науки и культуры, которое помогает своим участникам, молодым ученым, в становлении лидерами мнений в медиапространстве. Участники создают уникальный контент в национальных социальных сетях, продвигая отечественные научные достижения, инновационные предприятия среди молодежи.

Стать участником сообщества может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте. После этого претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к команде.