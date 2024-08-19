Москва, 19 августа, 2024, 16:37 — ИА Регнум. С начала 2024 года более 14 тыс. новых авторов, среди которых блогеры-миллионники, начали публиковать ролики на VK Видео.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Как рассказали в пресс-службе VK, блогеры с большой аудиторией переходят с других платформ. Также увеличилось число начинающих авторов с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ или создания канала с нуля. Наиболее активно в этом году растёт количество авторов в направлениях развлечений, детского и семейного контента, образования и культуры, технологий, гейминга и красоты.

«Ежедневно на платформе появляются сотни новых роликов от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в разных тематических областях. Наибольшее количество просмотров и времени пользователей приходится на контент авторов сегмента развлечений — более 30% от суммарного времени просмотров новых авторов. Следом идёт детский и семейный контент — 19%, спорт — 14%, гейминг — 9%, технологии — 7%, образование и культура — 6%, путешествия и отдых — 5%, красота и стиль — 3%. На другие направления и нишевой контент приходятся оставшиеся 7% пользовательского смотрения новых авторов», — рассказали в компании.

При этом для авторов VK специально разработала программу поддержки, которая позволит комфортно перейти с других платформ на VK Видео: это и консультирование по работе с функционалом, и помощь с переносом контента, и участие в мероприятиях и специальных проектах экосистемы VK. Полную информацию автор может получить напрямую в сообществе VK Сообщества.

«Для улучшения адаптации новым авторам предоставлен бессрочный доступ к обучающим курсам Школы Авторов VK и Акселератору авторов VK — специальному комьюнити для развития и общения перспективных авторов. Для того чтобы попасть в Акселератор, автор должен быть владельцем или администратором сообщества «ВКонтакте», канала «Дзен» или группы в «Одноклассниках», где публикуется оригинальный контент», — добавили в пресс-службе.

Новые авторы могут быстро начать развиваться в VK Видео без потери опубликованных роликов на других площадках. «ВКонтакте» доступен сервис Video Transfer для быстрого переноса видео с других платформ.

14 августа платформа VK Видео представила новые функции и редизайн. Среди новинок обновлённый раздел подписок, отложенный просмотр и управление уведомлениями. Лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведомлениями.