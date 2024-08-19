Баку, 19 августа, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Позиция Запада по нападениям Украины на Россию позорна и говорит о растущем отчаянии и неспособности главы киевского режима Владимира Зеленского выполнить свою «миссию». Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определённую его миссию», — сказал он.

Лавров добавил, что украинские руководители находятся в отчаянном положении, им уже ищут замену. Он обратил внимание на то, что в немецкой и американской прессе начинают понемногу «сливать» их и создавать образ неудачника.

Министр также назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на российской территории несёт Украина.

Как ранее передавало ИА Регнум, Лавров заявил, что Зеленский никогда бы не решился на нападение украинских боевиков на Курскую область без поручения Вашингтона. Он назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления США на эту тему.

Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис 18 августа назвал вершиной глупости план вторжения ВСУ в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией. По его словам, Киев своими действиями только испортил переговорные позиции и ему стоит ждать более жёсткого ответа от Москвы.

Помощник президента России Юрий Ушаков 19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом на данном этапе после его авантюры в Курской области. Он напомнил, что российские мирные предложения не аннулированы и ситуация будет зависеть в том числе и от ситуации на поле боя.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Минобороны 19 августа проинформировало, что украинская армия за сутки потеряла более 330 военных на этом направлении.