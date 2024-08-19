Москва, 19 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Россия выступает за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникации между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил 19 августа министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Баку.

Петр Ковалев/ТАСС

Журналисты поинтересовались, обсуждали ли президент России Владимир Путин с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопрос отношений между Баку и Ереваном.

Дипломат напомнил, что темы неформальной встречи являются личным делом двух глав государств.

«Мы — за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций», — привёл слова Лаврова МИД.

По его словам, договорённость о коммуникациях через Сюникский район Армении саботирует именно армянское руководство, несмотря на подпись премьер-министра страны Никола Пашиняна. Российское внешнеполитическое ведомство не понимает мотивов такой позиции.

Основа, заложенная в рамках трёхсторонних встреч и документов, продолжает оставаться актуальной, подчеркнул глава МИД.

Как передавало ИА Регнум, по итогам переговоров с Алиевым Путин заявил о готовности Москвы участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Он добавил, что Россия будет рада, если сможет помочь Азербайджану и Армении выйти на подписание мирного соглашения и довести дело до делимитации и демаркации границы.

10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

25 мая Алиев после переговоров с Пашиняном в Москве указал на важность составления мирного договора «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В июле он заявил, что действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Этот пункт мешает заключить мирное соглашение, отметил президент Азербайджана.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года Алиев поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.