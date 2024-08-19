Москва, 19 августа, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в причастности США к диверсиям на «Северных потоках», заявил 19 августа глава МИД России Сергей Лавров.

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Министр указал на то, что заявления американской стороны относительно ситуации вокруг трубопроводов постепенно менялись. Сначала говорилось о непричастности Вашингтона к произошедшему и о том, что Киев не сообщил о планах взорвать трубопроводы, потом версия изменилась — якобы США знали об этом и запретили, но экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный всё равно ослушался запрета Белого дома.

«Соединённые Штаты Америки — теперь уже ни у кого сомнений нет — стоят за взрывами «Северных потоков», которые оставили Европу без дешёвого российского топлива и, соответственно, без устойчивой основы экономического развития», — сказал Лавров в комментарии, опубликованном 19 августа журналистом Павлом Зарубиным в Telegram-канале.

Министр назвал детским лепетом попытки американской стороны доказать свою непричастность к диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, до этого Лавров назвал позорным молчаливое смирение Германии в связи с подрывами «Северных потоков», хотя этот теракт лишил страну энергетического благополучия.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» подорвали в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Это вывело из строя обе нитки СП и одну из двух нитей СП-2. ФСБ в связи с этим возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

14 августа газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что ЦРУ якобы были против, когда узнали о планах киевского режима взорвать газопроводы, после чего глава киевского режима Владимир Зеленский отменил операцию, но Залужный вопреки приказу всё-таки организовал диверсию. Бывший главком опроверг эту информацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее указала на заинтересованность американского руководства в уничтожении «Северных потоков». Она напомнила о словах президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о планах уничтожить газопроводы за полгода до того, как произошёл теракт.