Не разделяющим ценности своих стран гражданам упростят переезд в Россию
Москва, 19 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий обращаться за разрешением на временное проживание в РФ иностранцам, которые не приемлют нравственную политику своих государств. Документ размещён 19 августа на официальном портале опубликования нормативных актов.
Уточняется, что разрешение временное проживание они смогут получить без учёта утверждённой правительством России квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.
Поводом для обращения может служить непринятие политики своих стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
Перечень государств, реализующих подобную политику, утвердит правительство РФ по представлению МИД.
Уточняется, что мера принята для защиты основополагающих прав и свобод человека, а также поддержки людей, выбравших сохранение духовной, культурной и правовой связи с Россией.
Заявление можно будет подать с 1 сентября.
Как передавало ИА Регнум, в феврале в послании Федеральному собранию Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. И её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Государства, сознательно разрушающие нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, Россия же выбирает жизнь, подчеркнул глава государства.
В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. Она уточнила, что именно Россия последовательным образом противостоит курсу на «расчеловечивание» и сражается за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья.