Москва, 19 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий обращаться за разрешением на временное проживание в РФ иностранцам, которые не приемлют нравственную политику своих государств. Документ размещён 19 августа на официальном портале опубликования нормативных актов.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уточняется, что разрешение временное проживание они смогут получить без учёта утверждённой правительством России квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.

Поводом для обращения может служить непринятие политики своих стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Перечень государств, реализующих подобную политику, утвердит правительство РФ по представлению МИД.

Уточняется, что мера принята для защиты основополагающих прав и свобод человека, а также поддержки людей, выбравших сохранение духовной, культурной и правовой связи с Россией.

Заявление можно будет подать с 1 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в послании Федеральному собранию Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. И её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Государства, сознательно разрушающие нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, Россия же выбирает жизнь, подчеркнул глава государства.

В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. Она уточнила, что именно Россия последовательным образом противостоит курсу на «расчеловечивание» и сражается за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья.