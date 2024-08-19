Москва, 19 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел составить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Соответствующий указ главы государства опубликован 19 августа на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Установить, что перечень иностранных государств, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утверждается правительством Российской Федерации по представлению Министерства иностранных дел», — говорится в документе.

Также указом иностранным гражданам, которые не принимают навязываемые в их государствах неолиберальные установки и разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, предоставляется право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин во время оглашения послания Федеральному собранию назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Он отметил, что такой выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Путин также подчеркнул, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, как и культура, традиция, история и нравственные устои.

15 августа официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что многодетная семья из США получила временное убежище в России. Она сообщила, что супружеская пара с тремя детьми решила переехать на фоне отмены традиционных и семейных ценностей в США, а также из-за плохой образовательной системы в стране.