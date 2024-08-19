Баку, 19 августа, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Российско-азербайджанский университет планируется открыть в Баку. Об этом 19 августа заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

«В настоящее время — вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе — обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана поддержал эту идею. Надеюсь, что мы её достаточно быстро реализуем», — сказал Путин.

Он добавил, что с российской стороны к этому проекту готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 августа Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом и провёл неформальную встречу с Алиевым и его супругой Мехрибан.

19 августа главы государств провели беседы в узком и расширенном составах. В частности, российский лидер отметил важность расширения взаимодействия по вопросам развития русского языка. Путин обратил внимание на то, что в Азербайджане открыты филиалы российских ведущих высших учебных заведений.