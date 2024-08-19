Москва, 19 августа, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, находящихся в стадии активной реализации, возросло до 88, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«На участках общей площадью более 1,1 тыс. га построят почти 23 млн кв. м различной недвижимости, все площадки ждёт благоустройство», — процитировала его 19 августа пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Ефимов уточнил, что общий объём инвестиций в проекты оценивается почти в 6,5 трлн рублей. Бюджетный эффект от их реализации, по предварительным оценкам, составит 487 млрд рублей в год. Также это позволит создать порядка 236,8 тыс. рабочих мест.

Активные проекты КРТ охватывают 66 районов почти во всех округах мегаполиса. В их рамках возведут не только жилые кварталы, но также промышленные и общественно-деловые объекты. На 80 объектах уже началась подготовка к строительству.

КРТ предусматривает возведение многофункциональных городских кварталов на территориях, где находились бывшие промышленные зоны, а также на неэффективно используемых участках. По данным градостроительного комплекса Москвы на август, в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов программы общей площадью более 3,1 тыс. га.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа Ефимов сообщил, что в районе Тропарёво-Никулино на западе Москвы в рамках КРТ построят образовательный комплекс площадью 48 тыс. кв. м. В нём создадут школу и детский сад. Проект после реализации позволит обеспечить работой 280 человек.