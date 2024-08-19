Баку, 19 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Российская компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заключила контракт на производство вагонов для Бакинского метрополитена. Об этом 19 августа заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

«Трансмашхолдинг» заключил в феврале очередной контракт на производство российских вагонов для Бакинского метрополитена», — заявил российский лидер.

Путин также выразил надежду, что жители и гости Баку, которые будут пользоваться новыми российскими поездами, окажутся довольны.

В феврале 2023 года пресс-служба ТМХ сообщила, что с 2020 по 2023 год в Азербайджан поставили 60 новых вагонов метро. Из них сформировано и введено в эксплуатацию 12 поездов в пятивагонном исполнении.

Как сообщало 19 августа ИА Регнум, Путин и Алиев провели переговоры в резиденции «Загульба». Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные темы. На переговорах в узком кругу главы государств затронули тему ситуации на Южном Кавказе. Путин также отметил важность расширения взаимодействия по вопросам развития русского языка.

По итогам переговоров в Азербайджане лидеры двух стран договорились об открытии в Баку российско-азербайджанского университета. С российской стороны к этому проекту готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет.