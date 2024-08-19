Балаково, Саратовская область, 19 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Балаковский производственный комплекс «ФосАгро» занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Саратовское предприятие стало лидером в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда».

Сайт компании «ФосАгро» Балаковский филиал АО «Апатит»

«ФосАгро» реализует проект «Наставничество» на своих производствах уже четвёртый год. В рамках конкурса специалисты компании поделились собственными эффективными наработками в области развития заводских менторов, в их числе — корпоративный конкурс наставников. Кроме того, жюри конкурса отметило важный элемент мотивации и поднятия престижа заводских менторов — корпоративные значки «Я — наставник», «серебряный» значок «Лучший наставник» и «золотой» значок «Наставник — профи».

«Число участников проекта «Наставничество» на нашем предприятии значительно выросло. Если в прошлом году их было 259, то сегодня уже 371. Это говорит о востребованности программы, о том, что она стала важнейшим инструментом развития профессионального мастерства молодых сотрудников», — отметил глава департамента Дирекции по персоналу Балаковского филиала АО «Апатит» Александр Чесноков.

Он подчеркнул, что развитие программы «Наставничество» продолжается. Сейчас в компании работают над созданием модуля «Внутреннее тренерство». Это направление позволит наставнику передавать свой опыт сразу целой группе работников.

Конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит шестой год под эгидой Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Производительность труда». С каждым годом он привлекает всё больше участников, нацеленных на развитие системы профориентации, поддержку молодых специалистов, поощрение наставников, создание условий для раскрытия и эффективного применения потенциала каждого работника.