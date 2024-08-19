Самара, 19 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в Самаре потушен. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС России

«В Самаре огнеборцы МЧС России потушили пожар», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как ранее передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными изделиями на улице Грозненской в Самаре. Огонь охватил 1000 кв. м. К тушению возгорания привлекли более 70 специалистов и 22 единицы техники.