Москва, 19 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Информация о подрыве «Северных потоков» (СП), представленная в западных СМИ, вызывает улыбку не только в России, но и в Германии. Такое мнение 19 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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19 августа глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал активно тиражируемую в западных СМИ версию о том, что некие украинские дайверы взорвали трубопроводы. Кроме того, сообщалось, что якобы США пытались отговорить главу киевского режима Зеленского от совершения теракта, а сама идея о диверсии принадлежала «нетрезвым украинским офицерам». По словам Лаврова, такие статьи выглядят как попытка скрыть истинных виновников. Министр подчеркнул, что украинцы не смогли бы осуществить этот теракт без помощи США.

«За подрывом на газопроводах могут стоять США, которые являются главными выгодоприобретателями. А информация о виновности украинских диверсантов — это фейк, который призван отвести внимание от реальных виновников. Версия, описанная в западных СМИ, вызывает смех не только в России, но и в Германии. Немцы смеются над этой версией. Она напоминает сказку: офицеры ЦРУ, которые знали о готовящемся теракте и не хотели его, обращались с просьбой к пьяным украинским офицерам не совершать это действие, с такой же просьбой к ним обращался и глава киевского режима Владимир Зеленский», — отметил политолог.

Он отметил, что тему «Северных потоков» на Западе забыли, многие страны отказались от расследования этого теракта, заявив, что у них нет достаточных данных. Пока не ясно, что послужило причиной для того, чтобы сейчас снова поднять эту тему. Может быть, это связано с возможным переговорным процессом с Россией или выборами в США. Может быть, это завуалированное приглашение к переговорам от США, потому что они официально не несут ответственности ни за один теракт и поэтому открыты для переговоров с формальной точки зрения. В отличие от украинской стороны, которая терактами закрывает себе возможности для переговоров с Россией.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что эта ситуация является важным элементом информационной войны, которую коллективный Запад ведёт против России.

«Публикации в западных СМИ с сомнительной аргументацией и доказательной базой свидетельствуют о том, что Запад, вероятно, не намерен проводить адекватное расследование этих инцидентов. Ряд стран, которые изначально участвовали в расследовании или вели его самостоятельно, прекратили расследование без серьёзных выводов. Это также наводит на вопросы. В настоящее время бесперспективно требовать от Германии официального обнародования выводов, к которым она пришла или приходит в ходе расследования, учитывая, что ранее российские правоохранительные органы неоднократно обращались к немецкой стороне по поводу расследования, но не получали никакой реакции и документов в ответ», — отметил политолог.

Из информации, опубликованной в западных СМИ, следует, что ключевым виновником терактов на газопроводах оказался бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Однако это очень сомнительная версия, отметил политолог.

Он подчеркнул, что этот вопрос имеет большое значение с геополитической точки зрения. Это был один из ключевых инфраструктурных проектов, связывающих Россию и Европейский союз. Технически украинцы могли осуществить подрывы, но в контексте глобальной политики маловероятно, что они не консультировались со своими ключевыми партнёрами, добавил Денисов.

Как передавало ИА Регнум, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» подорвали в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Это вывело из строя обе нитки СП и одну из двух нитей СП-2. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция к расследованию терактов Россию не допустили, а позже заявили о сворачивании дела о подрывах. Москва назвала взрывы газопроводов актом государственного терроризма. Российские власти подчеркнули, что осуществить такой теракт без специального оборудования и данных, доступных только спецслужбам некоторых государств, невозможно.

Западные СМИ писали, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка.

Президент России Владимир Путин 14 марта 2023 года назвал «полной чушью» версию о причастности частной проукраинской группировки. Глава государства заявил, что теракт был совершён «на государственном уровне».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 марта указала на заинтересованность американского руководства в уничтожении «Северных потоков». Она напомнила о словах президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о планах уничтожить газопроводы за полгода до того, как произошёл теракт. Захарова объяснила, зачем США решили устроить диверсию. Ещё до введения западных санкций Россия и страны ЕС достигли больших успехов в сотрудничестве, в том числе по линии энергетики. Вашингтон это не устраивало, и он начал усиленно бить по этим отношениям, понимая, как сильно это повредит Евросоюзу, в частности в экономике, отметила она.

В августе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. Тогда глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако потом объявил об отмене операции. На его решение повлияло то, что о планах Киева узнало ЦРУ, однако всё же экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа.

Несколько немецких изданий 14 августа написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В итоге следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные дайверы с Украины. В ходе расследования уголовного дела немецкое следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест одного из них ещё в июне. Главного подозреваемого называют Vladimir Z. Но мужчина так и не был задержан из-за разногласий с Польшей.

Журналисты ИА Регнум выяснили, что главный подозреваемый дайвер Владимир Журавлёв пытался получить гражданство РФ в начале 2000-х годов, его коллега обучался дайвингу в Крыму, а третья подозреваемая заявляла, что никогда не покинет Украину, но переехала жить в Европу. Также оказалось, что мать Журавлёва занимала высокий пост в Государственной фискальной службе Украины.

Польская прокуратура в свою очередь сообщила, что гражданин Украины, подозреваемый Германией в причастности к терактам на «Северных потоках», в начале июля покинул Польшу и вернулся на родину на Украину.

Немецкий политолог Кристоф Херстль 16 августа сообщил, что расследование подрывов на «Северных потоках», которое проводят власти Германии, является «фальшивкой». По его словам, Берлин планирует сделать так, чтобы данное дело не перешло в суд, иначе вскроется причастность американской стороны к данному делу. Поэтому власти Германии пытаются сделать всё, чтобы обвинения в адрес США прекратились, заключил политолог.

В МИД России 19 августа заявили, что российская сторона официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрывов «Северных потоков». В ведомстве добавили, что в немецких СМИ методично пишут, что подозреваемые не связаны с каким-либо государством.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что нет никаких сомнений в причастности США к диверсиям на «Северных потоках». Министр указал на то, что заявления американской стороны относительно ситуации вокруг трубопроводов постепенно менялись. Сначала говорилось о непричастности Вашингтона к произошедшему и о том, что Киев не сообщил о планах взорвать трубопроводы, потом версия изменилась. Министр назвал детским лепетом попытки американской стороны доказать свою непричастность к диверсии.

Лавров также заявил, что для Берлина позорно молча смиряться с тем, как Германию лишили долгосрочной основы экономического и энергоблагополучия после диверсии на «Северных потоках».