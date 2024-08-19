Москва, 19 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) России предложил ввести список невозвратных товаров для продажи по почте. Письмо с этим предложением направили начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Авторы этой инициативы, как пишут «Ведомости», выступили с предложением запретить покупателям возвращать товары, которые не приняли бы в обычных магазинах. Так, в список товаров, в частности, вошли предметы личной гигиены, нижнее бельё, медицинские препараты.

Как объяснил ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко, согласно действующим правилам, покупатель сегодня вправе вернуть использованные контактные линзы или нижнее бельё.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот онлайн-торговли в столице достиг 85,4 млрд рублей, что на 18% выше уровня прошлого года. Он отметил, что торговые онлайн-площадки и интернет-магазины стали основным местом приобретения как товаров повседневного спроса, так и крупных покупок.