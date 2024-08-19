Москва, 19 августа, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Оборот сферы услуг населению Москвы за первое полугодие 2024 года составил 1,9 трлн рублей, рост в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 7,4%. Такими данными поделилась заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарин

«Сфера услуг Москвы динамично развивается за счёт активного внедрения новых цифровых форматов и высокого спроса в туристической сфере и смежных с ней отраслях — транспорте, культуре, гостиничном бизнесе», — приводит её слова в понедельник, 19 августа, пресс-служба департамента.

Наибольший прирост показали онлайн-кинотеатры, игровые платформы и музыкальные сайты. Этому способствовал растущий спрос граждан на цифровой контент. Рост оборота на электронных площадках за шесть месяцев составил 164,4 млрд рублей, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На рост оборота сферы услуг в Москве повлияло открытие Большой кольцевой линии метро, третьего и четвёртого МЦД и развитие речного электротранспорта. Кроме того, рост выручки был у учреждений культуры, спортивных организаций, сферы бытовых услуг, гостиниц и туристических агентств.

С 2018 по 2023 год оборот сферы услуг в столицы вырос на 35,4%. Этому способствуют высокий потребительский спрос и меры поддержки от городской администрации, отметила Багреева.

Как передавало ИА Регнум, в июле глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что жители столицы чаще всего пользуются услугами салонов красоты, парикмахерских и маникюрных салонов. Всего в городе около 9,5 тыс. подобных предприятий. Они занимают порядка 40% от общей доли бытовых услуг.