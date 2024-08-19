Москва, 19 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Кадры, на которых удалось заснять оттенки августовской полной Луны, 19 августа опубликовал Московский планетарий.

Сергей Фадеичев/ТАСС

В планетарии уточнили, что пик этого явления ― «Осетровой Луны» (сочетание суперлуния и «голубой Луны») — ожидается в 21:29 мск 19 августа.

«Луна примет фазу полнолуния. В Москве она покажется над горизонтом в 19:19 мск и спрячется за ним лишь к рассвету, после 6 утра. И, конечно, при ясной погоде не увидеть её или не обратить внимание на её цвет и размер будет невозможно!» ― говорится в сообщении планетария в Telegram-канале.

Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Он длится до трёх дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 тыс. км.

Это первое суперлуние в 2024 году. Такое явление можно будет наблюдать ещё три раза — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Также фотографиями и видео этого явления в Сети начали делиться пользователи.

Как сообщал ИА Регнум, жители нескольких регионов России опубликовали в соцсетях фотографии северного сияния, которое можно было заметить в вечернем небе 4 августа. Его могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской областей, Пермского края и Хакасии.

Эффект «голубой Луны» — яркое полнолуние и довольно редкое явление — в Москве наблюдали в ночь на 31 августа 2023 года.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала, что в 2024 году произойдёт два солнечных и два лунных затмения. Из них в России можно будет наблюдать только лунные, и то не на всей территории страны. Одно из них пройдёт 18 сентября. Его увидят жители Западной Сибири и европейской части России.