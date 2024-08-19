Москва, 19 августа, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Посещение журналистами американской газеты The Washington Post города Суджи в Курской области в сопровождении украинских боевиков является проявлением тупости. Такое мнение 19 августа высказал глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.

AP/TASS

«Даже необразованному человеку, я уж не говорю о редакторах газет, понятно, что посещение журналистами незаконно оккупированных земель — это проявление тупости и неумение соблюдать международные, межгосударственные приличия», — заявил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Карасин подчеркнул, что подобного рода действия необходимо расценивать именно в таком ключе, отметив, что он также считает действия журналистов из США безобразием, отдающим уверенностью в безнаказанности.

По мнению сенатора, Россия будет в наиболее жёстких тонах указывать на то, что делать такого рода вещи абсолютно провокационно.

«Самое главное, что это создает очень плохую атмосферу в международных делах», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа американская газета The Washington Post опубликовала большую статью о посещении её журналистами курской Суджи в сопровождении украинских военнослужащих. По информации издания, в городе побывали журналисты Шивон О’Грейди, Татьяна Буриянова и фотограф Эд Рам.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 19 августа отметила, что правоохранительные органы изучают факты посещения американскими журналистами Суджи в Курской области.

Украинские боевики с 6 августа начали атаки на Курскую область. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории.