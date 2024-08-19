Донецк, 19 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) была пресечена попытка осуждённых блокировать группу сотрудников колонии. Об этом 19 августа сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Саид Царнаев/РИА Новости

«19 августа в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике трое осуждённых совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения, выразившиеся в блокировании последних и препятствии осуществления ими должностных полномочий», — процитировало пресс-службу ТАСС.

Отмечалось, что осуществить задуманное заключённым помещали другие сотрудники колонии. В результате инцидента никто не пострадал.

Учреждение продолжило работу в штатном режиме, отметили во ФСИН.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых выбрались из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Вскоре после прибытия сотрудников ОМОНА пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал. Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).