Москва, 19 августа, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Завершаются архитектурно-отделочные работы в храме Успения Пресвятой Богородицы на северо-востоке столицы, в частности полностью выполнен монтаж фальшсводов второго этажа. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

АО «Мосинжпроект»

«Архитектурная отделка храма Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее вышла на финишную прямую: активные работы ведутся на втором этаже, где разместится главное святилище. Уже завершен монтаж фальшсводов, готовится облицовка пола натуральным камнем, выполняется штукатурка стен. После завершения чистовой отделки помещение передадут заказчику для последующей росписи. Здание рассчитано более чем на полторы тысячи прихожан и станет одним из самых крупных храмовых комплексов в Москве», — рассказал Сергей Жуков.

По его словам, для дальнейшего оформления декором заказчику будет также передан первый этаж храма, в котором практически в полном объеме выполнена штукатурка стен.

Строители заканчивают отделочные работы и снаружи храма — завершается монтаж кровли и обходного моста вокруг барабана главного купола, выполняется устройство крылец и цоколя, облицовка пола главной и малых входных групп.

Одновременно завершается устройство инженерных сетей — внутреннего водопровода и канализации, в высокой степени готовности монтажа тепловых систем, ведется работа над наружным водопроводом.

Напомним, храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метров и высотой около 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном административном округе по адресу: Березовая аллея, владение 5/1.

Группа компаний «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства объекта. Проектная и рабочая документация разработана специалистами проектного института холдинга «Мосинжпроект». Строительно-монтажные работы выполняет дочерняя строительная компания холдинга АО «УРСТ».

«Мосинжпроект» — участник ключевых градостроительных программ столицы. Холдинг включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. При участии инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» разработаны и реализованы проекты знаковых гражданских объектов, таких как парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках, и других.

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