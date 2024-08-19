Баку, 19 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в расширенном составе начались в Баку.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент ВТБ Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«У нас очень представительная делегация с обеих сторон. Здесь практически в полном составе правительство Российской Федерации… Работа в таком широком составе даёт возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее», — сказал Путин.

Он добавил, что в ходе переговоров в узком составе стороны смогли обсудить ряд вопросов абсолютно приоритетного характера.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 августа Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом и провёл неформальную встречу с Алиевым и его супругой Мехрибан.

Утром 19 августа российский лидер возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.

В ходе переговоров в узком составе 19 августа Путин отметил, что импульс отношениям двух стран придал состоявшийся в апреле визит Алиева в Москву. Он отметил, что Россия готова расширять взаимодействие по вопросам развития русского языка.