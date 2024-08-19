Бишкек, 19 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Один из крупных банков Киргизии — MBank ― приостановил денежные переводы через российские банки. Об этом 19 августа сообщили на сайте финансовой организации.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Информируем вас о том, что с 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, «Тинькофф» и МТС, приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределённый срок», ― говорится в сообщении банка.

В MBank уточнили, что переводы будут идти по рублёвым реквизитам через банки, не подпадающие под санкции.

Как сообщало ИА Регнум, в Казахстане с 27 февраля банк «Фридом Финанс» остановил операции с российскими картами платёжной системы «Мир». Клиентам рекомендовали производить платежи и переводы по номеру телефона или из «Цифра Банка». Как заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с ИА Регнум, такое решение финансовая организация приняла из-за давления со стороны Запада, который стремится нанести России как можно больший ущерб.

Также с 27 февраля обслуживание карт российской платежной системы «Мир» прекратил крупнейший банк Казахстана Halyk Bank.

С 3 апреля все банки в Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир». В операторе национальной платёжной системы «Элкарт» Межбанковском процессинговом центре уточнили, что такие меры приняли во избежание вторичных санкций США. В пресс-службе Национального банка Киргизии пояснили, что Нацбанк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку.

26 июня первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что, для того чтобы решить проблемы с международными переводами в условиях санкций, необходимо развивать любые, даже непопулярные способы расчётов.