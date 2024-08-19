Москва, 19 августа, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Торговая сеть «Манит» намерена запустить франшизу большей части своих торговых форматов, первые магазины должны открыться уже осенью. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба компании.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Отмечается, что такое решение призвано ускорить развитие сети, а партнёрам, кроме получения дохода, оно позволит выйти на новый уровень развития бизнеса при поддержке ретейлера.

«В настоящее время компания ведёт переговоры с потенциальными франчайзи. Ожидается, что первые франчайзинговые магазины под брендами «Магнита» откроются уже этой осенью», — говорится в сообщении на сайте компании.

Торговая сеть предлагает партнёрам сотрудничество по модели обратной франшизы, при которой возможна передача прав на использование бренда и бизнес-модели ретейлера.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля стало известно, что российский рынок комплексной логистики в текущем году продолжил расти. Главными факторами укрепления спроса на эти услуги стали расширение ретейла и онлайн-торговли.

По словам экспертов, комплексная логистика позволяет компаниям оптимизировать затраты и сконцентрироваться на развитии своего бизнеса. При этом в комплексные услуги 3PL-операторов входят хранение, учёт товаров по номенклатуре, а также складские операции по комплектованию заказов и транспортировка товара.