Махачкала, 19 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В годовщину 25-летия разгрома международных бандформирований на территории региона телеканал RT и правительство Дагестана проводят II международный кинофестиваль «RT.Док: Время героев». В программе фестиваля — 15 фильмов о героях СВО, военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры, а также о событиях 1999 года.

В Дагестане пройдёт фестиваль кино «RT.Док: Время наших героев»

Мероприятие пройдёт с 4 по 6 сентября в Дагестанском государственном кумыкском театре им. Алимпаши Салаватова. Фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Руслана Гусарова и режиссера Артёма Сомова «Будем жить». В фильме показаны истории трех бойцов, каждый из которых пережил тяжелые ранения в зоне спецоперации.

«Ребятам, вернувшимся с войны, надо помогать. Один из героев нашего фильма родом с Кавказа. И его история, и то, что происходит сейчас вокруг него, многим людям в Дагестане знакомо и понятно», — рассказывает режиссер Артём Сомов.

«Военные корреспонденты и наши герои сейчас пишут историю страны. Они на передовой, видят всё своими глазами и доносят нам правду. Важно помнить уроки прошлого и фиксировать сегодняшний день, чтобы потом невозможно было подменить факты и переписать историю», — сказала руководитель документального канала RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

На фестивале также будет показана новая лента дагестанского автора и режиссера Марианы Магомедовой «Непокоренные. Дагестан-99» — о героизме ополченцев и о том, как республика сохранила нерушимость и целостность Дагестана и России в переломный момент ее новейшей истории.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут встречи с режиссерами, авторами и героями фильмов. Писатель и телеведущий Павел Астахов примет участие в дискуссии «Чудо на войне: как молитва помогает в окопах». Запланирован круглый стол: «Победа мужества: 25-летие разгрома международных бандформирований».

Об искусстве информационных войн расскажут всемирно известные пранкеры Вован и Лексус, которые специально прилетят в Махачкалу.

В фойе театра разместится выставка портретов бойцов и военкоров «Донбасский уголь» Екатерины Яковлевой, руководителя документального канала RT, а также фотовыставка «Дети героев» (свыше 60 фотографий детей участников СВО, запечатлённых с портретами отцов).

Также в рамках мероприятия пройдет акция «Письмо герою» — гости смогут написать слова поддержки бойцам на передовую.