Южно-Сахалинск, 19 августа, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима военнослужащего за уклонение от воинской службы. Его взяли под стражу после объявления приговора.

Иван Шилов ИА Регнум

Осуждённый нёс службу в Приморском крае. Суд отметил, что военный пошёл на преступление в период проведения спецоперации РФ.

«Желая отдохнуть от службы, не явился к 8 часам 30 минутам 6 августа 2022 г. без уважительных причин на службу в воинскую часть … после чего стал проживать в г. Корсакове Сахалинской области», — говорится в сообщении пресс-службы суда от 16 августа.

Военнослужащий продолжил уклонятся от службы, когда в России объявили частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Он явился в военную комендатуру только 28 февраля 2024 года.

Суд признал военного виновным по ч. 4 ст. 337, ч. 5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Его также приговорили к лишению звания «старший прапорщик».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор восьмерым военным калининградцам, дезертировавшим из зоны СВО. Их приговорили к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима. Защита добивалась смягчения приговора, ссылаясь на то, что бойцы сбежали без оружия, а потом пришли в полицию с явкой с повинной, но приговор оставили без изменения.