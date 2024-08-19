Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 19 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов расширил меры поддержки участников СВО и их семей. Решение было принято по итогам встречи главы региона с участниками СВО и их семьями в Ноябрьске.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Так, после принятия соответствующих изменений участники СВО смогут отправиться в санаторий для оздоровления вместе с одним из членов семьи — супругой или родителем. При этом номинал сертификата в регионе увеличили со 120 до 150 тыс. рублей на человека. Таким образом, в распоряжении семьи военнослужащего будет 300 тыс. рублей, говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Кроме того, губернатор поддержал инициативу расширить действующую региональную жилищную меру поддержки. Теперь выплату в 500 тысяч рублей можно направить на приобретение жилья на вторичном рынке. Раньше такая возможность была только у жителей посёлков, а теперь и у военнослужащих из городов ЯНАО. Средства можно будет направить на оплату ипотеки или использовать в качестве первоначального взноса.

Также в ЯНАО увеличат размер компенсации стоимости проезда военного в отпуск и обратно с 30 до 50 тыс. рублей. Эта мера предоставляется два раза в год и пользуется большим спросом у военнослужащих.

Помимо этого, во время встречи с Дмитрием Артюховым жители Ноябрьска попросили создать в городе место памяти героев СВО. Уже к концу осени около площади Опаленной Юности появится памятник воину-защитнику.