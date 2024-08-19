Москва, 19 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В России необходимо принять закон, который ограничивает право трудовых мигрантов без гражданства РФ перевозить в страну свои семьи. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя предложение запретить въезд в страну иностранцам на основании того, что они являются родственниками работающего на территории России гражданина. Речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в России только на основании трудового договора или патента.

Иван Шилов ИА Регнум

Фёдоров поддержал эту инициативу и отметил, что она уже давно назрела. По его словам, подобный закон нужно было принимать раньше.

Он обратил внимание на опыт Франции, где в 70-х годах прошлого века была одобрена инициатива о воссоединении семей мигрантов. Это значительно усилило миграционные потоки во Франции. Сейчас видно, к чему это привело, уточнил политолог.

«Не нужно давать возможность перемещать семьи мигрантов. По опыту западных стран видно, что проблемы начинаются не с эмиграцией первого поколения, а когда у мигрантов в стране, куда они приехали на заработки, рождаются дети. Поэтому данная инициатива необходима. Чем быстрее будет принят такой закон, тем лучше будет социальная обстановка в России», — подчеркнул Фёдоров.

Как передавало ИА Регнум, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. По его словам, близкие трудоустроенных иностранцев по приезде в Россию живут обособленно, разговаривают на своём языке и не всегда уважительно относятся к местным жителям. Кроме того, такие мигрантские квартиры часто не оплачивают услуги ЖКХ, из-за чего остальные собственники вынуждены разбираться с огромными долгами. Для решения этих проблем Слуцкий предложил запретить неквалифицированным иностранцам привозить свои семьи во время работы в России. После завершения работы мигранты должны вернуться домой, добавил депутат.

Авторы законопроекта отметили, что сейчас сложилась ситуация, когда неработающие супруги и дети мигрантов могут свободно переезжать в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов. Это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и напряжённости в обществе.

Президент России Владимир Путин 7 июня подчеркнул, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту. Он добавил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. По словам главы государства, трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».