Москва, 19 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы изучают факты посещения журналистами американской газеты The Washington Post города Суджи в Курской области. Об этом 19 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», — привела её слова «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа американская газета The Washington Post опубликовала большую статью о том, что её журналисты за день до этого приехали в курскую Суджу в сопровождении украинских боевиков. По информации издания, это были журналисты Шивон О’Грейди, Татьяна Буриянова и фотограф Эд Рам.

Посла Италии в России Чечилию Пиччони 16 августа вызвали в МИД РФ после незаконного проникновения журналистов итальянской телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили послу решительный протест, уточнив, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса РФ.

Федеральная служба безопасности России 16 августа возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами. В ведомстве рассказали, что также ведётся правовая оценка распространённых в СМИ материалов, которые говорят о нахождении в Судже корреспондента американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша.