Великий Новгород, 19 августа, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Новгородской области задержали мужчину, который планировал пересечь российско-украинскую границу и воевать против России. Об этом 19 августа сообщило новгородское управление ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обвиняемый был задержан <…> при попытке выехать на территорию Брянской области», — сообщил официальный представитель УФСБ Василий Дроганов.

На допросе мужчина рассказал следователям о своих планах уехать на Украину и вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он установил в мессенджере контакт с представителями запрещённой организации, чтобы вступить в её ряды.

По данному факту следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»), ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Приготовление к госизмене»). Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, Мосгорсуд 17 августа признал жителя подмосковного Подольска Михаила Рылова виновным в госизмене и приговорил к 6,5 года колонии. Мужчина намеревался перейти границу с Украиной и вступить в РДК.

В августе суд в Ростове-на-Дону арестовал сотрудницу воинской части Южного военного округа, подозреваемую в госизмене. По версии следствия, женщина через мессенджер вступила в контакт с представителем спецслужб Украины.