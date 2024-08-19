Жители Грайворонского округа получили свыше 189 млн рублей на новое жильё
Грайворонским семьям выдали более 189 млн рублей компенсации за утраченное жильё
Белгород, 19 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Семьи из Грайворонского округа в Белгородской области, потерявшие жильё из-за обстрелов со стороны украинской армии, получили свыше 189 млн рублей на приобретение нового. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«За последнюю неделю 31 семья из Грайворонского округа получила на индивидуальные специальные счета более 189 млн рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии со стороны Вооружённых сил Украины», ― уточнил Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Он добавил, что с 1 февраля 2024 года на эти цели выделили более 1 млрд рублей.
Белгородский губернатор отметил, что властям необходимо ускорить процесс выплаты компенсаций лишившимся жилья жителям региона.
«Работы ещё в этом направлении много, к сожалению. Обстрелы продолжаются, и жильё разрушается. Поэтому понимаем, что при наличии федеральной поддержки мы должны быстрее решать все эти вопросы», ― сказал Гладков.
Как сообщало ИА Регнум, Гладков 17 мая сообщил о начале активных восстановительных работ в Грайворонском городском округе. В связи с этим приняли решение об организации двух штабов — в Грайвороне (муниципальный) и в школе в селе Головчино (областной).
Также с 17 мая начались выплаты жителям Грайворонского городского округа в размере 10 тысяч рублей, которые получат более 20 тысяч человек. Через неделю в регионе приступили к выплатам в размере 50 и 100 тысяч рублей за частично или полностью утраченное имущество. Средства выделили из федерального бюджета.
В правительстве 8 августа сообщили, что выделят 220 млн рублей на срочные единовременные выплаты жителям Курской области, которым пришлось вынужденно покинуть постоянное место проживания. Каждый житель области, который оказался в такой ситуации, получит от властей 10 тыс. рублей. Ранее правительство решило выделить 1,8 млрд рублей на выдачу сертификатов на переселение жителей Курской области.