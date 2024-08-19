Белгород, 19 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Семьи из Грайворонского округа в Белгородской области, потерявшие жильё из-за обстрелов со стороны украинской армии, получили свыше 189 млн рублей на приобретение нового. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«За последнюю неделю 31 семья из Грайворонского округа получила на индивидуальные специальные счета более 189 млн рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии со стороны Вооружённых сил Украины», ― уточнил Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Он добавил, что с 1 февраля 2024 года на эти цели выделили более 1 млрд рублей.

Белгородский губернатор отметил, что властям необходимо ускорить процесс выплаты компенсаций лишившимся жилья жителям региона.

«Работы ещё в этом направлении много, к сожалению. Обстрелы продолжаются, и жильё разрушается. Поэтому понимаем, что при наличии федеральной поддержки мы должны быстрее решать все эти вопросы», ― сказал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 17 мая сообщил о начале активных восстановительных работ в Грайворонском городском округе. В связи с этим приняли решение об организации двух штабов — в Грайвороне (муниципальный) и в школе в селе Головчино (областной).

Также с 17 мая начались выплаты жителям Грайворонского городского округа в размере 10 тысяч рублей, которые получат более 20 тысяч человек. Через неделю в регионе приступили к выплатам в размере 50 и 100 тысяч рублей за частично или полностью утраченное имущество. Средства выделили из федерального бюджета.

В правительстве 8 августа сообщили, что выделят 220 млн рублей на срочные единовременные выплаты жителям Курской области, которым пришлось вынужденно покинуть постоянное место проживания. Каждый житель области, который оказался в такой ситуации, получит от властей 10 тыс. рублей. Ранее правительство решило выделить 1,8 млрд рублей на выдачу сертификатов на переселение жителей Курской области.