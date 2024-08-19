Пролетарский район, Ростовская область, 19 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. При пожаре на промышленном складе в Пролетарске в Ростовской области, возникшем в результате падения сбитых беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), пострадали 18 человек, сообщили 19 августа в администрации Пролетарского района.

Иван Шилов ИА Регнум

«По состоянию на 10:00 мск число пострадавших составляет 18 человек, пять из них находятся в тяжёлом состоянии, готовятся к прибытию санавиации», — заявили в пресс-службе администрации.

13 человек поместили в приёмное отделение Центральной районной больницы, им оказана медицинская помощь Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.

С начала суток на территории Пролетарского городского поселения введён режим чрезвычайной ситуации. На промскладе в Пролетарске продолжают тушить пожар. Угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует, отметили в администрации.

Как передавало ИА Регнум, пожар на предприятии начался в ночь на 18 августа. Обломки дронов упали на территорию промышленных складов в Пролетарске, после чего загорелось дизельное топливо. Во время тушения пожара украинские боевики предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу. Работа пожарных была на время приостановлена.