Москва, 19 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Белорусская сторона сообщает России обо всех украинцах, пытающихся попасть в Россию через территорию республики. Об этом в интервью журналисту Евгению Попову на канале «Россия 24» рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что часть уезжающих с Украины граждан направляется на Запад, а кто-то — в Россию. При этом их никто «не хватает на границе» и не сдерживает, добавил белорусский лидер.

«Если они бегут в Россию, мы сразу [директору ФСБ] Бортникову Александру Васильевичу передаём информацию, и они на контроле», ― отметил Лукашенко.

По его словам, подавляющее большинство беженцев с Украины — мужчины призывного возраста. Лукашенко заявил, что таких почти 98%.

Президент Белоруссии также сообщил, что Минск в июле отвёл от границы с Украиной около 20 тыс. человек, но там остаются размещённые на протяжении последних двух лет войска.

Лукашенко добавил, что Белоруссия больше не будет задерживать мигрантов, бегущих в ЕС, а также ловить их и оставлять в стране.

«Они меня упрекают, что идут мигранты через белорусскую границу. Ребята, вы мне на шею петлю накинули в виде санкций и требуете, чтобы я защищал ЕС от наплыва этих мигрантов. Не будет так», ― подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Лукашенко заявил, что украинские уклонисты, спасаясь от мобилизации, бегут на Запад, в частности в Польшу через Белоруссию. Он уточнил, что белорусские пограничники и комитет Госбезопасности задерживают ежедневно десятки украинцев призывного возраста, которые пытались пересечь границу. В отличие от стран Европы, Минск не выдаёт Киеву сбежавших от мобилизации мужчин, отметил белорусский лидер.

Также президент республики заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тыс. военных. Он добавил, что, видя агрессивную политику Киева, Минск разместил своих военных вдоль всей границы.