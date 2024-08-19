Москва, 19 августа, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Во время приёмной кампании более миллиона абитуриентов подали свыше 2,8 млн заявлений в российские вузы, сообщил 19 августа заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селин

«Это на 100 тыс. больше, чем в прошлом году», — уточнил он на оперативном совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.

В новом учебном году предусмотрено более 620 тыс. бюджетных мест, включая около 30 тыс. в новых регионах. Так, в новых субъектах приём на бюджетные места ведут 39 вузов, включая филиалы.

При этом отдельную квоту установили для участников спецоперации и их детей, детей-сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья. Чернышенко заявил, что для этих категорий граждан на предстоящий год выделено более 48 тыс. мест.

Зампредседателя правительства добавил, что сервисом «Поступление в вуз онлайн» в этом году воспользовалось ещё больше абитуриентов — 455 тысяч, это 44% от их общего числа. Главным нововведением стало изменение порядка приёма на целевое обучение. Общее число мест в рамках квоты приёма на такое обучение составило 145 тыс. На сегодняшний день уже зачислили 38,8 тыс. человек.

По словам Чернышенко, самыми популярными направлениями у поступающих стали лечебное дело, педиатрия, педагогическое и инженерное образование.

Чернышенко добавил, что в Курской и Белгородской областях установили специальные условия для поступления в университеты. В четырёх университетах Курска созданы пункты временного размещения. Такие же пункты действуют на базе вузов Белгородской, Орловской и Воронежской областей. О готовности разместить учащихся в случае необходимости заявили и другие российские университеты.

На сегодняшний день образовательные организации объявили дополнительный приём на 5,8 тыс. бюджетных мест. Он завершится до 29 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля Чернышенко заявил, что более 2 млн абитуриентов подали заявления в вузы и колледжи на портале «Госуслуги». Через портал абитуриенты подали более 1,6 млн заявлений в вузы.

Министерство просвещения сообщило 16 августа, что в 2024 году золотые медали «За особые успехи в учении» получили 10,5% российских выпускников, серебряные — 7%.