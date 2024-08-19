Курск, 19 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны 19 августа уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что очередная попытка украинских боевиков атаковать российские объекты была пресечена около 09:00 мск. Силы ПВО ликвидировали БПЛА самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, ночью 19 августа средствами ПВО над российскими регионами нейтрализовали четыре беспилотника. Два беспилотника самолётного типа уничтожили над Белгородской областью, и два — над Курской.

18 августа на юго-востоке Ростовской области в результате падения сбитых беспилотников ВСУ на одном из предприятий ночью случился пожар — загорелось дизтопливо. Во время тушения огня боевики предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу. Позднее власти ввели в Пролетарском районе региона режим повышенной готовности.