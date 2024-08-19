Москва, 19 августа, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Следственный комитет России потребовал продлить арест ещё четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу четверым обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», — привёл слова представителя суда RT.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа стало известно, что московский Басманный районный суд продлил до 22 ноября арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе». Следователи также предъявили троим из предполагаемых исполнителей теракта обвинение в участии в террористической деятельности.

Вооружённые террористы напали на концертный зал в Подмосковье 22 марта. Они открыли огонь по пришедшим на концерт зрителям и затем подожгли зал. В результате террористической атаки погибли 144 человека, включая шестерых детей, ещё свыше 500 человек пострадали.

Предполагаемых исполнителей теракта 23 марта задержали в Брянской области, они ехали в сторону границы РФ с Украиной. Позднее удалось доказать связь террористов с украинскими националистами. Всего по делу о теракте «Крокус Сити Холле» были арестованы 18 человек.