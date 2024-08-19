* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 19 августа, 2024, 10:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) командира отделения взвода огневой поддержки отдельного отряда спецназначения националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Виктора Цебрика заочно приговорили к 20 годам лишения свободы. Такое решение вынес Верховный суд республики.

Николай Тришин/ТАСС

Как сообщили 19 августа в пресс-службе прокуратуры ДНР, боевика признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, а также в разбое, совершённом с угрозой применения оружия и насилия.

В суде установлено, что в марте 2022 года 30-летний Цебрик с вместе с другими военными остановил на проспекте Нахимова в Мариуполе гражданский автомобиль, в котором находилось двое мирных жителей. Угрожая мужчинам автоматом, подозреваемые выстрелили в воздух и потребовали выйти из машины, затем сами скрылись на похищенном автомобиле.

Отбывать наказание боевик будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в суд направили уголовное дело в отношении Михаила Швеца, боевика группировки «Азов». 22-летнего водителя пулемётного отделения отдельного отряда спецназначения обвиняют в убийстве мирного жителя Мариуполя. По данным следствия, 14 марта 2022 года Швец в одном из магазинов города нанёс мужчине ножевое ранение в шею после выстрела, после чего потерпевший скончался.

3 июня Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения группировки «Азов» Петра Шуфлина, расстрелявшего в марте 2022 года троих мирных жителей Мариуполя.