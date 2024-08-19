Улан-Удэ, 19 августа, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Церемония прощания с пилотом разбившегося в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 Никитой Переваловым состоится 19 августа в его родном посёлке Онохой в Бурятии. Об этом 19 августа сообщили в администрации Заиграевского района.

Минобороны РФ/AP/ТАСС

«Прощание с нашим земляком состоится в Онохое 19 августа в 14:00 (09:00 мск) у памятника воинам-землякам, погибшим во времена Великой Отечественной войны», — процитировала слова представителя администрации Кp.ru.

Перевалов родился 8 февраля 1996 года в посёлке Онохой, где окончил школу №1. В 2013 году он принял решение поступить в Челябинское авиационное училище штурманов и через пять лет по распределению попал в воинскую часть в Иркутске.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа бомбардировщик Ту-22М3 при выполнении планового полёта упал в безлюдной местности на территории Иркутской области. По информации Минобороны, экипаж самолёта успел катапультироваться. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Губернатор региона Игорь Кобзев 16 августа сообщил, что одного из пилотов потерпевшего крушения Ту-22М3 спасти не удалось. Он уточнил, что специалистам предстоит определить точную причину авиакатастрофы.