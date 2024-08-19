Москва, 19 августа, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа потенциальные попытки Польши перехватить российские ракеты, летящие над Украиной. Об этом 19 августа заявил директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее о том, что польские власти обсуждают возможность сбивать российские ракеты над украинской территорией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной», ― процитировала Lenta.ru дипломата.

Тяпкин напомнил, что Москва неоднократно предупреждала о рисках, которые несёт за собой прямое участие стран — членов НАТО в украинском конфликте.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская позиция хорошо известна и Варшаве, и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Сикорский заявил, что возможность перехвата польскими средствами ПВО ракет над территорией Западной Украины у границы с НАТО на данный момент является «всего лишь идеей». Он добавил, что Варшава негативно относится к идее сбивать ракеты над территорией Польши, так как это может привести к ранению местных жителей осколками.

Сикорский при этом добавил, что польские власти рассматривают возможность перехвата ракет над территорией Украины у границы с Польшей как самозащиту.

Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский 23 мая заявил, что польские власти прорабатывают вопрос о применении своей системы ПВО для уничтожения российских ракет над Украиной. В то же время он признал, что пока такого решения не приняли.

Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 мая заявил, что Запад, поставляя киевскому режиму всё более дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше. Он подчеркнул, что это будет уже очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым.