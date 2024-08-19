Вашингтон, 19 августа, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Покидающий пост президента США по истечении полномочий Джо Байден оставляет после себя «печальное наследие». Об этом говорится в опубликованной 18 августа редакционной статье американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Джо Байден

По словам авторов публикации, в случае победы на выборах главы Белого дома вице-президента США Камалы Харрис, Демократическая партия будет считать это своим триумфом.

«Но либо она, либо [экс-президент США и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд] Трамп унаследует более разобщённую и удручённую страну, чем Байден [в 2021 году]. Это печальное наследие президентства Байдена», — говорится в материале.

Отмечается, что не принёсшие удачу меры по борьбе с пандемией обернулись для США летом 2022 года рекордной инфляцией в 9,1% и снижением реальных доходов американцев.

По словам авторов статьи, Байден также не сумел справиться с миграционным кризисом, а результаты его внешнеполитической деятельности будут понятны только после окончания украинского и ближневосточного конфликтов.

«Но мы понимаем, что его бесславный выход из Афганистана стал символом национальной слабости и воодушевил соперников США», — уточняется в публикации.

Как считают авторы, действующий глава Белого дома был лично заинтересован в уголовном преследовании Трампа, что сделало последнего «мучеником в глазах республиканцев» и помогло ему стать кандидатом в президенты.

«Такова судьба президента, чью деятельность большинство американцев расценивают как провал и который был обречён на поражение в новой схватке с Дональдом Трампом. Это печальный уход с поста президента. Всё могло быть гораздо лучше, если бы он выполнил обещание своей кампании сплотить страну и уйти от «эры Трампа», — указано в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа британская газета The Financial Times написала, что на американском рынке жилой недвижимости возник кризис. По словам журналистов издания, в США жилищный кризис становится ключевым вопросом президентской кампании, так как высокие процентные ставки привели к стагнации рынка недвижимости.

Байден в ходе встречи с группой специалистов по созданию цифрового контента 14 августа пошутил, что ищет новую работу в этой сфере. По словам действующего президента США, многие идут в этот бизнес, и он также начал думать о такой возможности.