Рамалла , 19 августа, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось от предложения о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем из-за новых условий израильской стороны. Об этом 19 августа сообщила газета The Times of Israel.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

В движении заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «выдвигает новые условия и требования», также обвинив его в срыве переговоров и желании продлить вооружённый конфликт на территории сектора Газа.

«Мы полностью возлагаем на Нетаньяху ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения», — говорится в заявлении ХАМАС.

По информации израильского телеканала Kan, глава правительства Израиля заявил министрам о малых шансах на заключение соглашения с палестинским движением. При этом Нетаньяху, слова которого привёл в своём Telegram-канале советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, обвинил ХАМАС в том, что движение «упорствует в своем отказе» и не прислало представителя для участия в переговорах в Дохе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что ХАМАС не видит продвижения в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. По его словам, первый раунд переговоров ранее прошёл в Дохе.

Высокопоставленный представитель администрации США 16 августа заявил о готовности сторон ближневосточного конфликта к подписанию соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его утверждению, представители США и стран-партнёров проведут в ближайшее время встречу в Каире для того, чтобы «раз и навсегда» довести до финала достигнутую договорённость, при этом по ряду вопросов достигнут большой прогресс.

Президент РФ Владимир Путин 13 августа заявил, что российская сторона делает всё для поддержки палестинского народа. Москва направила в Палестину около 700 тонн грузов различного характера, добавил глава государства.