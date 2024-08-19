Сумы, Украина, 19 августа, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) привлекли журналистов иностранных СМИ для постановочной съёмки с российскими пленными в Сумской областной больнице.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Целью «спектакля» было обвинение военных ВС РФ в обстреле мирного населения в Курской области», — пояснил «РИА Новости» источник.

По словам собеседника, 17 августа в больницу привезли российских пленных, военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иноСМИ оказывали помощь. При этом пленные «картинно» призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по больнице в Сумах.

От «актёров» требовали говорить слова благодарности за «освобождение». После съёмок практически всех пленных из больницы увезли.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета Washington Post опубликовала большую статью, с подробностями о том, что её журналисты 17 августа приехали в курскую Суджу в сопровождении украинских военных.

По словам российского дипломата Марии Захаровой, журналистов запустили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать несоответствующую действительности информацию в регионе.

Дипломат отметила, что уже имеется огромное количество развенчанных материалов, написанных западниками, поэтому возникла «такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там».