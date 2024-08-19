Лондон, 19 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Уходящие в реки и озёра Европы сточные воды с отходами вызывают болезни, а также несут экологический вред природе. Это стало новой политической проблемой континента, написал Bloomberg.

Александр Сухов/РИА Новости

«Речь идёт не только о загрязнении Сены и Темзы. У многих городов Европы имеется многовековая инфраструктура, которая не готова к такому большому количеству отходов как из домов, так и от производства», — считает автор издания.

Отмечается, что общественное возмущение вызвали разливы сточных вод в Великобритании, где изменение климата может привести к более влажной погоде, а та в свою очередь — к наводнениям и перегрузке канализации.

Европейский союз в 2024 году обновил правила очищения сточных вод тридцатилетней давности, но многие так и не соблюдают закон.

Так, Еврокомиссия судится с Италией, Грецией и Испанией из-за несоблюдения стандартов водной очистки.

Как сообщало ИА Регнум, соревнования по триатлону на Олимпийских играх — 2024 были перенесены в связи с низким качеством воды реки Сены.

Запрет на купание в реке Сене ввели в 1923 году из-за ухудшившегося качества воды. В августе 2023 года из-за сомнений в качестве её вод были отменены тестовые соревнования по плаванию.

1 июня сообщалось, что в связи с неисправностью систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. Сточные воды сливались без всякой очистки из-за того, что выявить неисправность насосов удалось не сразу.