Москва, 19 августа, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении трудовым мигрантам без гражданства РФ права на перевозку своей семьи в страну внесут в Госдуму 19 августа депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Об этом сообщило «РИА Новости».

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Парламентарии предложили запретить въезд в Россию иностранцам на основании того, что они являются родственниками работающего в РФ гражданина. Речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в России лишь на основании трудового договора или патента.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. По его словам, по приезду в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своём языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Зачастую такие мигрантские квартиры не оплачивают услуги ЖКХ, копят огромные долги, разбираться с которыми вынуждены остальные собственники. Для ликвидации этих проблем нужно запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. После работы мигранты должны вернуться домой, пояснил Слуцкий.

Авторы законопроекта отметили, что в настоящее время сложилась тенденция к тому, что неработающие супруги и дети мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов. Это обернулось бесконтрольным миграционным притоком и напряжённостью в обществе.

Как сообщало ИА Регнум, в июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции. Он призвал депутатов усилить контроль за мигрантами, в том числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учёта места работы и жительства для всех въезжающих в Россию граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту, подчёркивал 7 июня президент Владимир Путин. Он добавил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. По словам главы государства, трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».