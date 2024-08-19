Богота, 19 августа, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Колумбия остановила экспорт угля в Израиль. Соответствующий указ 14 августа подписал президент южноамериканской страны Густаво Петро.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Запрещается экспорт каменного угля в государство Израиль», — отметили в документе.

Также говорилось, что с января по август 2023 года Колумбия поставила в Израиль продукции на $375 млн, значительная часть приходилась на уголь. Израиль зависим от угля для производства энергии. Кроме того, еврейское государство, использует это сырьё для военных целей, пояснили в документе.

Указ вступил в силу с 19 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года прибывший в Венесуэлу с визитом Густаво Петро осудил бомбардировки израильскими военными сектора Газа. Президент Колумбии рассказал, что, когда он выступил против действий Израиля в Палестине, его чуть не отстранили от власти, так как большая часть прессы и политиков «аплодировали» действиям израильских военных в Газе. Петро назвал варварством бомбардировки анклава.