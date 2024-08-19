Москва, 19 августа, 2024, 03:13 — ИА Регнум. В Госдуме депутаты разработали и предложили к рассмотрению законопроект, который даст возможность полицейским — участникам спецоперации получить дополнительный отпуск. Об этом сообщило издание МК.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД полиция

По действующему закону «О ветеранах» для ветеранов боевых действий предусмотрен дополнительный отпуск в количестве 15 суток.

Депутаты предложили расширить перечень лиц, на которых распространяется эта норма.

В пояснительной записке указано, что многие сотрудники органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют боевые задачи в различных условиях, но право им на дополнительный отпуск не установлено.

Как сообщало ИА Регнум, более 160 тыс. услуг оказали участникам спецоперации и членам их семей в столичном едином центре поддержки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Члены Ассоциации ветеранов СВО из нескольких регионов России прибыли в Курскую область для оказания помощи жителям и органам власти.